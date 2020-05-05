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وزير خارجية لبنان يستدعي سفير ألمانيا بشأن حزب الله

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني
استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتى، سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت جورج بيرغلين ، وطلب منه ايضاحا بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حظر حزب الله الذي صدر مؤخرا. ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء ، أفاد السفير الألماني جورج بيرغلين بأن "القرار المتعلق بحزب الله متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".
وأكد الوزير اللبناني "موقف لبنان المبدئي، أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني". وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس الإثنين، إن القرار الذي اتخذته ألمانيا بحظر أنشطة الحزب في البلاد كان متوقعا ويمثل رضوخا للإدارة الأمريكية. كان
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منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
مقاتلات-اسرائيلية-تقصف-سوريا-1

مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث بسوريا

شنت مقاتلات تابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم إسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي أضافت: "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب بسوريا". وكشف الجيش السوري، في بيان له، اليوم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.
فيروس- كورونا (9)

حفل زفاف بالعراق يتسبب في إصابة 15 شخصا بـ«كورونا»

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في مقطع فيديو: "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بالفيروس كورونا: 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة أم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي، والأعداد قابلة للزيادة"، محذرا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.
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قناة- حزب- الله -الإعلامية

ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا

رحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين، بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا. وكتب السفير الإسرائيلي جيريمي يسخاروف، عبر حساباع على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي"، وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا.
كورونا والحجر الصحي (7)

برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.
انجيلا-ميركل

ميركل تنتقد الإفراط في النقاش حول تخفيف قيود كورونا

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى " مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مشاركين في المؤتمر.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
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