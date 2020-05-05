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لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص
كورونا
كورونا
تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".
وتوصل الأطباء إلى هذه الطريقة الغريبة في مستشفى "Long Island" بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تنقذ المصابين لأنها تساعدهم على التنفس بسهولة، وذلك من خلال السماح لكميات كبيرة من الأكسيجين أن تدخل الرئتين، وهي ليست طريقة مستحدثة، ولكن يطبقها عدد قليل جدا من الأطباء. وأوضح طبيب في المستشفى يدعى ناراسيمهان:
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الحملة-القومية-للتطعيم (2)

يونيسف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالى 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيانها الذي أوردته قناة "فرانس 24"، إن "حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
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لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
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الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
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لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
كورونا

دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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