لماذا ينام مرضى الكورونا على بطنهم؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

كورونا

تمارس بعض المستشفيات، حلول بسيطة غير شائعة، والتي تبدو غريبة لعدد كبير من الأشخاص، فعلى سبيل المثال، عند دخول مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفى، يقوم الأطباء بقلبه على بطنه، لأن هذه التقنية تزيد من إدخال الأكسيجين إلى جسمه، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Daily Health Post".

وتوصل الأطباء إلى هذه الطريقة الغريبة في مستشفى "Long Island" بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تنقذ المصابين لأنها تساعدهم على التنفس بسهولة، وذلك من خلال السماح لكميات كبيرة من الأكسيجين أن تدخل الرئتين، وهي ليست طريقة مستحدثة، ولكن يطبقها عدد قليل جدا من الأطباء. وأوضح طبيب في المستشفى يدعى ناراسيمهان: