مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحدهما، وعدم ترك السائق الثاني مسافة أمان كافية لتوقف سيارته حال وجود عارض مفاجئ، وتسبب الحادث في مصرع شخصين، بينما أصيب باقي مستقلي السيارتين وعددهم 8 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفيين.

أسفر الحادث عن وفاة "أسامة ف"، 23 سنة، "جابر ع"، 40 سنة، وإصابة "أحمد م"، 25 سنة، "مصطفى ف"، 27 سنة، "علاء ك"، 24 سنة، "أسامة ص"، 24 سنة، "محمود ع"، 37 سنة، "محمد ع"، 30 سنة، "إسلام ا"، 29 سنة، "محمد ح"، 22 سنة، وجاري إسعاف المصابين، بمستشفى أسيوط الجامعي، وأخذ إفادة من تسمح حالته الصحية من المصابين