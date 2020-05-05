جريمة

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحدهما، وعدم ترك السائق الثاني مسافة أمان كافية لتوقف سيارته حال وجود عارض مفاجئ، وتسبب الحادث في مصرع شخصين، بينما أصيب باقي مستقلي السيارتين وعددهم 8 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفيين.
أسفر الحادث عن وفاة "أسامة ف"، 23 سنة، "جابر ع"، 40 سنة، وإصابة "أحمد م"، 25 سنة، "مصطفى ف"، 27 سنة، "علاء ك"، 24 سنة، "أسامة ص"، 24 سنة، "محمود ع"، 37 سنة، "محمد ع"، 30 سنة، "إسلام ا"، 29 سنة، "محمد ح"، 22 سنة، وجاري إسعاف المصابين، بمستشفى أسيوط الجامعي، وأخذ إفادة من تسمح حالته الصحية من المصابين
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مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.
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ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية

على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
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لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعًا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبي جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
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الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة (7)

إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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تصادم 6 سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

تصادمت 3 سيارات نقل بـ3 سيارات ملاكي، ما تسبب في إصابة قائدي الفريق الأخير، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في حادث مروري بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتولى رجال المرور باستخدام الأوناش رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السيارات بالطريق، مع نشر خدمات مرورية لضمان التزام السائقين باحتياطات الأمن والسلامة وخاصة السرعات المقررة والمسافات بين المركبات.
حادث-تصادم

مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بحلوان

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين أخرين بمنطقة حلوان، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 8 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون. البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه القادم من المنيا، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين. على الفور انتلقت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.
انقلاب-اتوبيس

3 متوفيين و22 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

?أسفر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
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