صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 556 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 10196.2 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1166.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1101.3 نقطة.