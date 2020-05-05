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المالية تنفي إلغاء انتداب رئيس الجمارك ومستشار الوزير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص
وزارة المالية - صورة أرشيفية
وزارة المالية - صورة أرشيفية
أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، وإن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة. وأضافت أن رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يباشر كل منهما مهام وظيفته
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البورصة

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 743 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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وزارة-المالية

المالية تطلق موقعا إلكترونيا تفاعليا لموازنة المواطن

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمي لشئون الموازنة: "إننا نعمل بجهد كبير وقمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الـ5 سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويتم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب، ليكون أداة لإشراك المجتمع في أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس".
محمد-معيط (1)

مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط في شفافية الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي «2017، 2019»، بعد أن كان 16 درجة عام 2015، بما يترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير، لافتا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.
وزير-الماليه

4 مليارات جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بالجمارك

قالت وزارة المالية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونًا و437 ألف جنيه. وأوضح تقرير صادر من مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه.

3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
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