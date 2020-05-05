المالية تنفي إلغاء انتداب رئيس الجمارك ومستشار الوزير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

وزارة المالية - صورة أرشيفية

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، وإن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة. وأضافت أن رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يباشر كل منهما مهام وظيفته