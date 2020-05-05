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مفيد للعين و يعالج الأنيميا..4 فوائد للزبيب في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص
الزبيب - صورة أرشيفية
الزبيب - صورة أرشيفية
يعتبر الزبيب أحد الفواكه المجففة، التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالألياف الغذائية والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور والزنك والصوديوم والكالسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، فهو مصدر طبيعي لفيتامين C، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، وبالتالي يساعد في التخفيف من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة، كالانتفاخات على سبيل المثال، كما يقلل من فرص إصابتك بالحموضة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
والزبيب غني بالعناصر الغذائية الهامة، وله فوائد صحية متعددة، وفيما يلي بعض منها: - يعتبر الزبيب مصدر غني بالألياف الغذائية، وبالتالي يقلل من فرص التعرض للإمساك. - يقيك من السرطان، ويساعد في القضاء على الجذور الحرة، التي تعتبر أحد العوامل المؤدية لنمو الخلايا السرطانية، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة
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قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
القهوة

تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
الخيار

لمرضى الضغط والسكري.. 6 فوائد للخيار على السحور

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من السوائل، خاصة في شهر رمضان، لذا ينصح بشرب لتر من الماء، والاهتمام بالعصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، إضافة إلى استهلاك الفواكه الخضراوات، لأنها غنية بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز من ترطيب الجسم، وبصفة خاصة الخيار، إذ يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بحمض الفوليك والمغنسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامين C، A، ويعمل على التحسين من عملية الهضم، ويقيك من تكون حصوات في الكلى، وفقا لموقع "Organic Facts" الأمريكي .
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قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
قياس-ضغط-الدم

نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
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