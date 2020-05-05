مفيد للعين و يعالج الأنيميا..4 فوائد للزبيب في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص

الزبيب - صورة أرشيفية

يعتبر الزبيب أحد الفواكه المجففة، التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالألياف الغذائية والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور والزنك والصوديوم والكالسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، فهو مصدر طبيعي لفيتامين C، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، وبالتالي يساعد في التخفيف من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة، كالانتفاخات على سبيل المثال، كما يقلل من فرص إصابتك بالحموضة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".

والزبيب غني بالعناصر الغذائية الهامة، وله فوائد صحية متعددة، وفيما يلي بعض منها: - يعتبر الزبيب مصدر غني بالألياف الغذائية، وبالتالي يقلل من فرص التعرض للإمساك. - يقيك من السرطان، ويساعد في القضاء على الجذور الحرة، التي تعتبر أحد العوامل المؤدية لنمو الخلايا السرطانية، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة