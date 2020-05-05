بسبب كورونا.. نشاط القطاع الخاص يتراجع لأدنى مستوى

تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى له بسبب أزمة فيروس كورونا.. أظهر مؤشر مديري المشتريات استغناء بعض الشركات عن نسبة كبيرة من الموظفين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

موظف - صورة تعبيرية

أظهر مؤشر مديري المشتريات التي تصدره مجموعة "اتش اس ماركت"، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص في مصر، هبوط قراءة المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 9 سنوات، أي منذ شهر أبريل 2011 ليسجل 29.7 نقطة في أبريل، مقابل 44.2 نقطة في شهر مارس،وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية، وهي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر. وتوضح قراءة المؤشر