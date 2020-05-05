الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - صورة أرشيفية

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".

ولفت الكاظمي إلى أن "الواقع فرض أن تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب، والكاظمي موجود بالميدان ولا يسمع من الإعلام، هو شخص موثوق به ونحتاج إليه وإلى علاقاته العربية والدولية". وتم الإعلان رسميا في العراق الليلة الماضية عن تحديد موعد الساعة التاسعة من ليل يوم غد الأربعاء لعقد جلسة للبرلمان العراقي لمنح الثقة