إرهاب

انفجار سيارة تابعة لشركة حكومية في أفغانستان

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة الحكومية، ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات بين المسلحين وقوات أفغانية برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة الأفغانية كابول.
من جانبها، قالت الشركة الحكومية، في بيان، إن برج الإرسال "262" تضرر بسبب الاشتباكات على بعد 72 كيلومترا من مدينة بول إي خومري عاصمة أقليم باجلان، بينما برج الإرسال الآخر تم تدميره في اشتباكات أيضا على بعد 25 كم من مدينة بول الخمري، ما أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء من طاجيكستان. وأضافت الشركة أن العاملين
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الشرطة التركية - أرشيفية

هجوم مسلح بأحد مقاهي مدينة «بورصا» التركية

رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهي في مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب في إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد، وفق الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة "كارار هابير"، ولم يكن هذا الحادث الأول الذي تشهده تركيا ففي شهر أبريل الماضي، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول، وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن شرطيين اثنين أصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة أسطنبول.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
حزب- الله

ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.
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حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
طالبان (1)

أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
تفجير-في-أفغانستان (3)

إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجارين بكابول

هز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وأسفرا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن. وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني، مضيفا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
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