انفجار سيارة تابعة لشركة حكومية في أفغانستان

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية

انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة الحكومية، ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات بين المسلحين وقوات أفغانية برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة الأفغانية كابول.

من جانبها، قالت الشركة الحكومية، في بيان، إن برج الإرسال "262" تضرر بسبب الاشتباكات على بعد 72 كيلومترا من مدينة بول إي خومري عاصمة أقليم باجلان، بينما برج الإرسال الآخر تم تدميره في اشتباكات أيضا على بعد 25 كم من مدينة بول الخمري، ما أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء من طاجيكستان. وأضافت الشركة أن العاملين