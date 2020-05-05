هل تستعد الصين لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يُعالج كورونا؟

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

كورونا

أكد باحثون صينيون، استعداد بلادهم لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا، بدأت تجربته قبل فترة قصيرة على البشر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك". وجار إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة، ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم "Coronavac".

وأكدت الشركة المنتجة أنّ اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة على القردة، كما أنّ القرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابت بشكل جيد عقب 7 أيام من إصابتها بالفيروس، ولم يعثر على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.ليو بيتشنج وهو مدير في شركة "سينوفاك" المنتجة للقاح، أوضح أنّ الشركة لا تعرف بالتحديد متى

وأكدت الشركة المنتجة أنّ اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة على القردة، كما أنّ القرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابت بشكل جيد عقب 7 أيام من إصابتها بالفيروس، ولم يعثر على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.



ليو بيتشنج وهو مدير في شركة "سينوفاك" المنتجة للقاح، أوضح أنّ الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح.



وشدد بيتشنج على أنّ النتائج الأخيرة تمنحهم الكثير من الثقة "بأن اللقاح سيؤثر على البشر".



