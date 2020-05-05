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هل تستعد الصين لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يُعالج كورونا؟

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
كورونا
كورونا
أكد باحثون صينيون، استعداد بلادهم لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا، بدأت تجربته قبل فترة قصيرة على البشر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك". وجار إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة، ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم "Coronavac".
وأكدت الشركة المنتجة أنّ اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة على القردة، كما أنّ القرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابت بشكل جيد عقب 7 أيام من إصابتها بالفيروس، ولم يعثر على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.ليو بيتشنج وهو مدير في شركة "سينوفاك" المنتجة للقاح، أوضح أنّ الشركة لا تعرف بالتحديد متى
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ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
تركيا

الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.
عملة-ايران

نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.
كوريا - كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (3)

60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
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وزير بريطاني: سنبقي على إجراءات الحجر حتى نصبح بأمان

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب أن نحافظ على السلامة العامة.. أتفهم وأفهم الضغوط الاقتصادية.. أنا أهتم بشدة بذلك"، مضيفا أن تحقيق انخفاض في حالات الإصابة بالفيروس هو أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد، في حين أن ارتفاعها مرة أخرى سيكون مدمرا للاقتصاد.
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
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