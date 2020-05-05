سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شكري: مصر تعمل بجدية على إعادة المصريين العالقين

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
سامح شكري
سامح شكري
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الدولة المصرية تعمل بجدية على إعادة المصريين العالقين في الخارج، لافتًا إلى أن هناك تسريعا في وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين. وقال شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج، إن هناك أولوية بالحالات الإنسانية، وتوفير الرعاية الكريمة لهم بعد عودتهم.
وكشف شكري، أن هناك الكثير من المصريين العاملين في الدول العربية اسهموا كثيرا في التنمية الاقتصادية لهذه الدول، وتظل هناك فئات عديدة من العمالة المصرية تعمل في قطاعات هامة جدا.وأضاف وزير الخارجية، أن بعض الدول العربية تعتمد على العمالة المصرية في إدارة مؤسساتها الكبرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر القطاع
اقرأ المزيد
دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سامح-شكرى (3)

مصر ترفض أية إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف مبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
-سيرجي-لافروف

لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".
سامح-شكرى (2)

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من صائب عريقات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]