شكري: مصر تعمل بجدية على إعادة المصريين العالقين

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الدولة المصرية تعمل بجدية على إعادة المصريين العالقين في الخارج، لافتًا إلى أن هناك تسريعا في وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين. وقال شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج، إن هناك أولوية بالحالات الإنسانية، وتوفير الرعاية الكريمة لهم بعد عودتهم.

وكشف شكري، أن هناك الكثير من المصريين العاملين في الدول العربية اسهموا كثيرا في التنمية الاقتصادية لهذه الدول، وتظل هناك فئات عديدة من العمالة المصرية تعمل في قطاعات هامة جدا.وأضاف وزير الخارجية، أن بعض الدول العربية تعتمد على العمالة المصرية في إدارة مؤسساتها الكبرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر القطاع

وكشف شكري، أن هناك الكثير من المصريين العاملين في الدول العربية اسهموا كثيرا في التنمية الاقتصادية لهذه الدول، وتظل هناك فئات عديدة من العمالة المصرية تعمل في قطاعات هامة جدا.



وأضاف وزير الخارجية، أن بعض الدول العربية تعتمد على العمالة المصرية في إدارة مؤسساتها الكبرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر القطاع الطبي، وذلك في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج.



