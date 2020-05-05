وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة ملف إعادة المصريين العالقين في الخارج، رغم إمكانيات الدولة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا. وأضافت نبيلة مكرم، أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.وقالت وزيرة الهجرة، إنّه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.



وقالت وزيرة الهجرة، إنّه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة استغاثات وطلبات ومناشدات أبناء الوطن بالخارج في العودة لوطنهم.



وأكدت مكرم، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا وصريحا فيما يتعلق بوضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة، بغض النظر عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة في هذا الشأن.



وتابعت وزيرة الهجرة: "وجاء بعد ذلك تأكيده على أهمية عودة العالقين مهما كان السبب ومهما كانت الظروف، ليعودوا إلى أرض الوطن".



