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وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة ملف إعادة المصريين العالقين في الخارج، رغم إمكانيات الدولة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا. وأضافت نبيلة مكرم، أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.
وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.وقالت وزيرة الهجرة، إنّه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة
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دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
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نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
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وزيرة الهجرة: الأولوية في الفترة المقبلة إعادة العالقين بالخليج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن "الأولوية" في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة المصريين العالقين في دول الخليج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعادة الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة ومنتهي العقود، موضحة أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج، "تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين، وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق".
كورونا

النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس. وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط. يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر. ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
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بريطانيا تعلن تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء. ونقلت "العربية" عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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