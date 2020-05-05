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في عيد ميلادها.. لماذا وقفت أديل حافية على المسرح؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
أديل - صورة أرشيفية
أديل - صورة أرشيفية
يوافق اليوم 5 أبريل عيد ميلاد الفنانة أديل، وتعتبر من أشهر نجمات الغناء حول العالم، ولدت في توتنهام شمال لندن، وصدر الألبوم الأول لها في سنة 2008، وكان يحمل عنوان "19"، ومنذ ظهورها، تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة في عالم الغناء، فاحتلت المرتبة الأولى في بريطانيا، وبلغت مبيعات ألبومها 6.5 مليون نسخة، وفي الآونة الاخيرة، لفتت أنظار الجميع، بعد فقدان وزنها بشكل كبير، إذ خسرت ما يقرب من 22 كليو جرام، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن بالغ الصعوبة، ويعرف باسم "Sirtfood".
ولدت الفنانة أديل في 5 مايو عام 1988، وهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، و"Spice Girls"، هو الفريق الموسيقي المفضل بالنسبة لها. وفي عام 2009، قررت أن تغني حافية القدمين، لجذب المصورين لها بعد أن شعرت بتجاهلهم نحوها. ويستغرق فريق أديل ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة، لتجهيزها للوقوف على المسرح و في الفترة
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أحمد سعد

يضم 8 أغاني.. أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بمناسبة رمضان

طرح المطرب أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يارب" احتفالا بشهر رمضان، إذ يضم الألبوم 8 أغنيات دينية وأدعية منها: "ارزقنى الثبات"، وهو من كلمات مروة مغربي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وكذلك "زوار المقام"، و"على الله وبس"، و"مليون باب"، و"طمعان في كرمك"، و"سبع سموات"، و"مركب نور"، و" عالم بحالي"، وكلها من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم طرح أغاني وأدعية الألبوم على موقع شركة "مزيكا" على موقع اليوتيوب.
حسين الجسمي

سنة الحياة.. هكذا نجحت اورنج مصر في خطف القلوب بإعلان رمضان 2020

اعتادت اورنج مصر على ترك بصمة قوية كل موسم رمضاني بالأفكار الإعلانية المبتكرة التي تقدمها سنويًا وتحظى بملايين المشاهدات من مختلف الفئات، وها هي اليوم تؤكد بصمتها بشكل فريد في موسم 2020 الذي يعد مختلفًا على العالم كله بسبب فيروس كورونا، لتقرر اورانج أن تستوحي رسالتها من قلب الأزمة وتقدم رسالة بصوت شجي للفنان الكبير حسين الجسمي تحت شعار "وحشتنا اللمة"، استطاع أن يجذب نحو 18 مليون مشاهدة على فيس بوك ونحو 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
ميس حمدان 1

ميس حمدان تثير غضب الجمهور بسبب «بوكسرات ابن الجيران»

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجمهور ، عقب طرح الإعلان الدعائي لإحدى شركات الملابس الداخلية العاملة في مصر، إذ ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان، وهي تغني أغنية "ابن الجيران" للدعاية لمنتجات الشركة، ما اعتبره البعض تجاوز في كلمات أغنية الإعلان وحركاته الاستعراضية، فيما هاجم رواد موقع تويتر الإعلان معتبرين أن كلماته بها عبارات خادشة للحياء والذوق العام، وقارن البعض بين ميس والإعم يالرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط الإعلان باسمه في آخر موسمين رمضانين بهذه الشركة، والاستعانة بجملته الشهيرة "هاله هاله على الفانلة".
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يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
خالد -النبوي

طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
نيلى-كريم (2)

طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
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