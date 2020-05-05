في عيد ميلادها.. لماذا وقفت أديل حافية على المسرح؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

أديل - صورة أرشيفية

يوافق اليوم 5 أبريل عيد ميلاد الفنانة أديل، وتعتبر من أشهر نجمات الغناء حول العالم، ولدت في توتنهام شمال لندن، وصدر الألبوم الأول لها في سنة 2008، وكان يحمل عنوان "19"، ومنذ ظهورها، تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة في عالم الغناء، فاحتلت المرتبة الأولى في بريطانيا، وبلغت مبيعات ألبومها 6.5 مليون نسخة، وفي الآونة الاخيرة، لفتت أنظار الجميع، بعد فقدان وزنها بشكل كبير، إذ خسرت ما يقرب من 22 كليو جرام، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن بالغ الصعوبة، ويعرف باسم "Sirtfood".

ولدت الفنانة أديل في 5 مايو عام 1988، وهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، و"Spice Girls"، هو الفريق الموسيقي المفضل بالنسبة لها. وفي عام 2009، قررت أن تغني حافية القدمين، لجذب المصورين لها بعد أن شعرت بتجاهلهم نحوها. ويستغرق فريق أديل ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة، لتجهيزها للوقوف على المسرح و في الفترة