سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تبدأ جسرا جويا لإعادة آلاف العالقين في الكويت

تحرير:رويترز ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م
طيران
طيران
قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت، فى بداية جسر جوي لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك. وأضافت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن أول رحلة غادرت صباح اليوم وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصري من العالقين فى الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".
وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت "لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم فى العزل الصحى لمدة 14 يوما".وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد
اقرأ المزيد
دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: الأولوية في الفترة المقبلة إعادة العالقين بالخليج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن "الأولوية" في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة المصريين العالقين في دول الخليج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعادة الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة ومنتهي العقود، موضحة أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج، "تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين، وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق".
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.
الكويت.

«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]