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برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

تحرير:أحمد جاد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
النواب
النواب
أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
وأشار فؤاد، إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق رؤية الوزارة والمتمثلة في "خلق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة".وتابع فؤاد،
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دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
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مجلس-النواب

تعطيل الدراسة وتأجيل سداد الخدمات.. أبرز قوانين مواجهة كورونا بالبرلمان

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية. وقال رئيس البرلمان، عقب موافقة النواب على قرار فرض الطوارئ خلال الجلسة العامة، إن القوانين التى تمت لمواجهة الحالة الصحية أصبحت تدخل فى إ طار التنفيذ مؤكدا ان مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لإنها تتم فى حدود ضيقة لا تعرض الامن العام للخطر.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

نائبة تقترح إلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية

? وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، وذالك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وقالت النائبة، إن اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نائب يشيد بخطة الحكومة لعودة السياحة وتشغيل الفنادق

ثمن أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالضوابط الجديدة التي وضعهتا الحكومة للإقامة بالفنادق بالنسية للسياحة الداخلية بعد التنسيق بين وزارتي السياحة والصحة. وقال إدريس، إن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
وزير-الماليه

وزير المالية: الرسوم الجديدة على البنزين لن يترتب عليها زيادة الأسعار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحًا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.
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