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المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.
وقال البنك، في بيان له: "بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي (IFRS 9)، ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار
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البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.
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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 743 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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التخطيط تطلق مبادرة «مصر هتعدي» للحفاظ على العمالة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" مبادرة "مصر هتعدي"، والتس تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "مصر هتعدي" مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.
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طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
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نداء بالاسم.. البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بشكل نهائي، بعد التصويت نداء بالاسم عليه، ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. وتضمنت تعديلات قانون الطوارئ، إضافة 17 بندًا إضافيًّا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

20 ألف من الـATM و50 ألف من الفروع.. رفع حد السحب اليومي من البنوك

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، اليوم، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى المصرى على زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان. وأضاف الأتربي، إنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.
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بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

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