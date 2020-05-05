المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.

وقال البنك، في بيان له: "بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي (IFRS 9)، ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار