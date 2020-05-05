جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

جمارك السيارات - صورة أرشيفية

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال نجم، إن عددا كبيرا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفائها من سداد أكثر من 842 مليون جنيه. وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1033 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بـ672 مليون جنيه خلال أبريل الماضي،