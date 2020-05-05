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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
جمارك السيارات - صورة أرشيفية
جمارك السيارات - صورة أرشيفية
صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وقال نجم، إن عددا كبيرا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفائها من سداد أكثر من 842 مليون جنيه. وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1033 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بـ672 مليون جنيه خلال أبريل الماضي،
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البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

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التخطيط تطلق مبادرة «مصر هتعدي» للحفاظ على العمالة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" مبادرة "مصر هتعدي"، والتس تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "مصر هتعدي" مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.
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المالية تنفي إلغاء انتداب رئيس الجمارك ومستشار الوزير

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز.
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4 مليارات جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بالجمارك

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