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نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

تحرير:أحمد جاد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
النواب
النواب
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
وأوضح أنه طبقا لإحصائيات وزارة البيئة فإن  القطاع الزراعي ينتج في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، لا يستغل منها إلا 20 مليون طن سنويا في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية ويتم التخلص من المتبقي بطرق غير سليمة تؤدي إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.وأشار إلى
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دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يوافق مبدئيًا على فرض حالة الطوارئ

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، ومن المنتظر أن يعرض الأمر على الجلسة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: ندرس توصيات النواب بشأن حساب الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبدها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/ 2019.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

«خطة البرلمان» توافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
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