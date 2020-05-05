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البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالبورصة، نحو 247.8 مليون ورقة مالية بقيمة 688.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لـ171 شركة، وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب
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جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 743 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط تطلق مبادرة «مصر هتعدي» للحفاظ على العمالة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" مبادرة "مصر هتعدي"، والتس تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "مصر هتعدي" مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.
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البورصة

البورصة تصعد بختام التعاملات.. وتربح 200 مليون جنيه

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و554 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و377 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.
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