البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة، نحو 247.8 مليون ورقة مالية بقيمة 688.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لـ171 شركة، وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب