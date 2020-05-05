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نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م
عملة إيران - صورة أرشيفية
عملة إيران - صورة أرشيفية
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.
وأشارت إلى أن البرمان الإيراني اتخذ هذه الخطوة، أمس الإثنين، بشكل أساسي، وأقر استبدال "الريال" بوحدة أساسية أخرى من العملة هى "التومان" وستكون قيمة كل تومان 10 آلاف "ريال" في ظل النظام الجديد. وأعربت عن اعتقادها أن جائحة "كورونا" التي حولت إيران لبؤرة للوباء قد لعبت دورا حاسما في المزيد من خفض قيمة
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ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
تركيا

الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.
كورونا والحجر الصحي (9)

هل تستعد الصين لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يُعالج كورونا؟

أكد باحثون صينيون، استعداد بلادهم لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا، بدأت تجربته قبل فترة قصيرة على البشر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك". وجار إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة، ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم "Coronavac".
كوريا - كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
روحانى

روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
حسن-روحانى

روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني

ممثل لخامنئي يتهم الأطباء بدعم سوق الأدوية للأعداء

اتهم رجل الدين الإيراني غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بمحافظة همدان غرب البلاد، بعض الأطباء الإيرانيين بدعم اقتصاد الأعداء بترويج منتجاتهم من الأدوية خلال مواجهة وباء فيروس كورونا، قائلا: "إن ما تعلمه أطباؤنا هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء، ويجب تعزيز الطلب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطلب"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، اليوم الأربعاء.
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