نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

عملة إيران - صورة أرشيفية

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.

وأشارت إلى أن البرمان الإيراني اتخذ هذه الخطوة، أمس الإثنين، بشكل أساسي، وأقر استبدال "الريال" بوحدة أساسية أخرى من العملة هى "التومان" وستكون قيمة كل تومان 10 آلاف "ريال" في ظل النظام الجديد. وأعربت عن اعتقادها أن جائحة "كورونا" التي حولت إيران لبؤرة للوباء قد لعبت دورا حاسما في المزيد من خفض قيمة