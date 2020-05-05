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رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
مدبولي
مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حاليًا، وسنعمل على تنظيم عودتهم.وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف
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دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
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نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
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برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
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هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية، وذلك عقب زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي. وفور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
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