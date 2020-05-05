الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

تركيا - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس، أن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، موضحا أنه سيتم رفع قيود كورونا بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو. ولكنه أشار إلى مواصلة تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن مراكز التسوق ستفتح