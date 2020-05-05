أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

دكتور عماد كاظم

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.

جدير بالذكر أن آخر منصب لـ"حجاج" قبل صدور هذا القرار كان مدير مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى ومن قبله مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة.