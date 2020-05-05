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أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
دكتور عماد كاظم
دكتور عماد كاظم
أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
جدير بالذكر أن آخر منصب لـ"حجاج" قبل صدور هذا القرار كان مدير مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى ومن قبله مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
مجلس-النواب

نقل النواب: الرسوم الجديدة تساعد على زيادة موارد الدولة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نائب: استخدام التقنيات التكنولوجية يحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة دعم الدولة لتقنية "البيوشار" والتي تم البدء في استخدامها بالخارج للاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المتبقيات الزراعية تعد ثروة قومية ومنجم من المواد العضوية يجب الاستفادة منها في مجالات مختلفة كإنتاج الأعلاف غير التقليدية بأنواعها والسماد العضوي والتربة البديلة للإنتاج الزراعي وأيضاً في المجال الصناعي كصناعة الألياف والأخشاب وانتاج الطاقة البديلة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
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كورونا والحجر الصحي (11)

حرصا على سلامتهم.. إجراء مسحة كورونا لمخالطي أطباء «بنها الجامعي»

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أنه في إطار حرصها على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين، تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين للأطباء الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها، في بيان اليوم الأحد، أن عبد الغفار، أكد أنه سيتم عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا (pcr)، لجميع المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بقسم الأطفال، مضيفة أنه جار التنسيق لبدء أخذ المسحات خلال اليومين المقبلين.
كورونا

لماذا لم تُجْرِ «بنها الجامعي» تحليل كورونا لمخالطي الأطباء المصابين؟

قررت إدارة مستشفى بنها الجامعي، إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، بعد إصابة 3 أطباء في قسم الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي، مشيرة إلى تقسيم فحصهم إلى مراحل، خاصة أن عددهم يفوق 1500 فرد، إذ بدأت المرحلة الأولى بالمخالطين، وتم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، ظهرت نتائج 190 شخصا منهم، وجميعها جاءت سلبية.
مستشفى بنها الجامعي

5 قرارات حاسمة من «بنها الجامعي» بعد إصابة 3 أطباء بكورونا

بعد إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عن إرسال جميع الأسماء من أطباء وتمريض وعمال للطب الوقائي والترصد بوزارتي الصحة والتعليم العالي لموافاتهم بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم مع المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بقسم الأطفال وعنايات الأطفال واستقبال النساء والوليد واستقبال الأطفال.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

بعد معاينة الزراعة.. خفافيش القليوبية من أكلة الفاكهة

نجحت اللجنة التي أرسلتها وزراة الزراعة اليوم السبت، لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر، في القضاء على الخفافيش المتواجدة بالمكان. أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن اللجنة توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة، ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.
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