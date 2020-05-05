هند صبري.. بطلة ومنتجة مسلسل كوميدي على نتفليكس

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

كشفت الفنانة هند صبري، عن تعاقدها مع منصة "نتفليكس"، لتقديم مسلسل درامي كوميدي عن المرأة العربية، وتعتبر هي التجربة الأولى لها مع المنصة.

وعبرت صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، عن حماسها وسعادتها، بمشاركتها في عمل فني جديد، يحمل رؤية جديدة، حول المرأة العربية، وأنها ستكون المرة الأولى، التي تكون فيها منتجة ومنفذة لمسلسل عربي، يعرض على نطاق عالمي، واختارت "نتفليكس" صبري، ضمن 55 نجمة عالمية.