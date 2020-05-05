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هند صبري.. بطلة ومنتجة مسلسل كوميدي على نتفليكس

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م
هند صبري - صورة أرشيفية
هند صبري - صورة أرشيفية
كشفت الفنانة هند صبري، عن تعاقدها مع منصة "نتفليكس"، لتقديم مسلسل درامي كوميدي عن المرأة العربية، وتعتبر هي التجربة الأولى لها مع المنصة.
وعبرت صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، عن حماسها وسعادتها، بمشاركتها في عمل فني جديد، يحمل رؤية جديدة، حول المرأة العربية، وأنها ستكون المرة الأولى، التي تكون فيها منتجة ومنفذة لمسلسل عربي، يعرض على نطاق عالمي، واختارت "نتفليكس" صبري، ضمن 55 نجمة عالمية.

 

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كل الحب والاحترام.. فنانون يدعمون هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا

دعم عدد من الفنانين موقف الفنان هشام سليم، بعد إعلانه تحول ابنته "نورا" جنسيا إلى ذكر، إذ كتب المخرج يسري نصر الله، على فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا أن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، المجتمع بقى يتلم وينقطنا بسكوته"، مضيفا: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل أنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة اختلافه وتحبه زي ماهو".
الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني

«الفتوة» و«البرنس».. قصص مستوحاة من التراث وسيدنا يوسف

منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، تلاحظ وجود تقارب كبير بين أحداث المسلسل وقصة سيدنا يوسف، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تكتشف أن شخصية "راضوان" التي يجسدها محمد رمضان تحظى بحب والده "حامد" الذي جسد دوره عبد العزيز مخيون، ويميزه عن بقية أخواته غير الأشقاء، إذ يرى فيهم الجحود وحب المال والطمع، ويضيق من حال قلوبهم التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، ومع وفاة الوالد تتصاعد الأحداث ما يدفع أخوة "رضوان" للتخلص منه طمعا في الميراث.
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بعد ثباته الانفعالي مع رامز.. الجمهور: «الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك»

سجل متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إعجابهم بالثبات الانفعالي الذي أظهره حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، أثناء محاولات رامز المتعدده لإثارة الرعب بداخله من خلال المقلب الذي يفاجئ به ضيوفه في كل حلقة. وأصبح الشناوي حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المشاهدون بالعديد من التعليقات منها: "جميل وهادي ورايق كدا اللهم نصف الثبات الانفعالي إللي عند الشناوي"، وكتب آخر: "رد فعل الشناوي.. حلوة الملاهي دي يا رامز"، "الشناوي الله مراجيح"، "الشناوي روبوت؟ زي يوسف الشريف في النهاية".
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يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
خالد -النبوي

طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
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طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
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