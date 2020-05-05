العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

منظومة صواريخ - صورة أرشيفية

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".

وأضاف آلحيدر: "العراق يحتاج إلى بناء منظومة الدفاع الجوي لحماية سيادته ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية، وهناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة ومنظومة دفاع روسية يصل مداها إلى 20 كيلومترا فقط وهي غير فعالة أيضا". وأوضح أن: "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تلعب دورا رقابيا وتشريعيا لرفع معنويات