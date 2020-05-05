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العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م
منظومة صواريخ - صورة أرشيفية
منظومة صواريخ - صورة أرشيفية
صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
وأضاف آلحيدر: "العراق يحتاج إلى بناء منظومة الدفاع الجوي لحماية سيادته ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية، وهناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة ومنظومة دفاع روسية يصل مداها إلى 20 كيلومترا فقط وهي غير فعالة أيضا". وأوضح أن: "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تلعب دورا رقابيا وتشريعيا لرفع معنويات
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الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي

وزير خارجية لبنان يستدعي سفير ألمانيا بشأن حزب الله

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتى، سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت جورج بيرغلين ، وطلب منه ايضاحا بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حظر حزب الله الذي صدر مؤخرا. ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء ، أفاد السفير الألماني جورج بيرغلين بأن "القرار المتعلق بحزب الله متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".
مقاتلات-اسرائيلية-تقصف-سوريا-1

مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث بسوريا

شنت مقاتلات تابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم إسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي أضافت: "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب بسوريا". وكشف الجيش السوري، في بيان له، اليوم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.
فيروس- كورونا (9)

حفل زفاف بالعراق يتسبب في إصابة 15 شخصا بـ«كورونا»

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في مقطع فيديو: "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بالفيروس كورونا: 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة أم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي، والأعداد قابلة للزيادة"، محذرا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.
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بوتين (2)

بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس الروس بعيد الفصح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو، اليوم الأحد، لملايين المسيحيين الأرثوذوكس، الذي يحتفلون بعيد الفصح، بعد أسبوع من احتفالات الكنائس الغربية، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو يتزامن مع احتفالات عيدالفصح وهي الأهم في التقويم المسيحي الأرثوذوكسي، قائلا: "كل شيء سيكون جيدا بمساعدة الرب.. السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، والبلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي".
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
طيران العراق

العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى يوم الجمعة

أعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي الكابتن طيار دريد يحيى جاسم، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار تطبيق إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، كما أن الاستثناء يشمل أيضا رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي التي تستمر بشكل طبيعي.
نيفين جامع

فرض رسوم إغراق على واردات من روسيا والصين

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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