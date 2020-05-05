بينهم 66 مصريا.. الكويت تُعلن 526 إصابة جديدة بـ«كورونا»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.



وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.



وأضاف السند، أن عدد الحالات الأخرى التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد - 19) بلغ 520 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم إذ تم تسجيل (80 حالة لمواطنين كويتيين) و(195 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(76 حالة من الجنسية البنغلاديشية) و(66 حالة من الجنسية المصرية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.



وعن آخر المستجدات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية أوضح السند أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 90 حالة منها 59 حالة مستقرة و31 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 3732 حالة.



وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 110 حالات وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.



