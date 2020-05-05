ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال: "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية، هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها". وأوضح: "هذا التاريخ 1 مايو اليوم لا مثيل له من قبل، وبفضل العمل والعمال الذين نحتفل بهم فى مثل هذا اليوم من كل عام، يجب أن نحافظ على هذا اليوم"، لافتا إلى أنه هذه المرة يختلف