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ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال: "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية، هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها". وأوضح: "هذا التاريخ 1 مايو اليوم لا مثيل له من قبل، وبفضل العمل والعمال الذين نحتفل بهم فى مثل هذا اليوم من كل عام، يجب أن نحافظ على هذا اليوم"، لافتا إلى أنه هذه المرة يختلف
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تركيا

الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.
عملة-ايران

نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.
كورونا والحجر الصحي (9)

هل تستعد الصين لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يُعالج كورونا؟

أكد باحثون صينيون، استعداد بلادهم لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا، بدأت تجربته قبل فترة قصيرة على البشر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك". وجار إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة، ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم "Coronavac".
كوريا - كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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ماكرون

ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (11)

فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
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