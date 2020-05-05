هجوم مسلح بأحد مقاهي مدينة «بورصا» التركية

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

عناصر من الشرطة التركية

رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهي في مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب في إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد، وفق الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة "كارار هابير"، ولم يكن هذا الحادث الأول الذي تشهده تركيا ففي شهر أبريل الماضي، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول، وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن شرطيين اثنين أصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة أسطنبول.

وبحسب موقع "تركيا الآن"، ففي شهر يناير الماضي، وقع أيضا هجوم مسلح من قبل مجهولين على سيارة وسط مدينة إسطنبول، ونتج عنه إصابات. ووقع الهجوم في شارع أوزون بمنطقة سوتلوس ماهاليسي، حيث أصيب المدعو “كامل ك” بطلق ناري في القدم، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفر المشتبه به من مكان الحادث