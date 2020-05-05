إرهاب

هجوم مسلح بأحد مقاهي مدينة «بورصا» التركية

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
عناصر من الشرطة التركية
عناصر من الشرطة التركية
رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهي في مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب في إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد، وفق الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة "كارار هابير"، ولم يكن هذا الحادث الأول الذي تشهده تركيا ففي شهر أبريل الماضي، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول، وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن شرطيين اثنين أصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة أسطنبول.
وبحسب موقع "تركيا الآن"، ففي شهر يناير الماضي، وقع أيضا هجوم مسلح من قبل مجهولين على سيارة وسط مدينة إسطنبول، ونتج عنه إصابات. ووقع الهجوم في شارع أوزون بمنطقة سوتلوس ماهاليسي، حيث أصيب المدعو “كامل ك” بطلق ناري في القدم، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفر المشتبه به من مكان الحادث
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تفجير-في-أفغانستان (1)

انفجار سيارة تابعة لشركة حكومية في أفغانستان

انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة الحكومية، ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات بين المسلحين وقوات أفغانية برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة الأفغانية كابول.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
حزب- الله

ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.
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الحرب-في- سوريا (2)

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
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