جريمة

مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
مداهمة وكر اختباء المتهم المطلوب أمنيا، تمت بناءً على معلومات وردت إلى قوات الأمن العام، وأكدت التحريات صحة المعلومات وأفادت باختبائه في غرفة خوص "عشة" داخل إحدى المدقات الترابية على طريق الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة. وتحركت قوة من الأجهزة الامنية لضبط المتهم باعتباره أحد
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ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم " محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحدهما، وعدم ترك السائق الثاني مسافة أمان كافية لتوقف سيارته حال وجود عارض مفاجئ، وتسبب الحادث في مصرع شخصين، بينما أصيب باقي مستقلي السيارتين وعددهم 8 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفيين.
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مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.
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قوات-الشرطة (2)

ضبط بندقية ورشاش بحوزة تاجر مخدرات أتلف سيارتي شرطة

تاجر مخدرات بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، استشعر قدوم قوات الأمن لضبطه، إذ فور رؤيته القوة الأمنية، أدرك أنه واقع في قبضتهم بسبب جرمه لا محالة، ولذلك قام بتشغيل محرك سيارته محاولا الفرار، واصطدم بسيارتي شرطة، إلا أن القوات تمكنت منه وضبطت بحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وحررت قوات الأمن محضرا بواقعة الضبط، أضيفت إليه بجانب تهمتي حيازة مخدرات وأسلحة، وتهمتي مقاومة السلطات وإتلاف سيارتي شرطة، وكذلك ثبت في المحضر ضبط 3 متهمين من عملاء تاجر المخدرات.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
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حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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