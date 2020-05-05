مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

جثة - صورة أرشيفية

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

مداهمة وكر اختباء المتهم المطلوب أمنيا، تمت بناءً على معلومات وردت إلى قوات الأمن العام، وأكدت التحريات صحة المعلومات وأفادت باختبائه في غرفة خوص "عشة" داخل إحدى المدقات الترابية على طريق الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة. وتحركت قوة من الأجهزة الامنية لضبط المتهم باعتباره أحد