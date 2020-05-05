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وزير المالية يتوقع وصول نسبة الدين العام إلى 88% بموازنة الدولة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: “لكن ليس هذا ما كان مُخططا له”، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة
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