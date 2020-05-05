جريمة

السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، إلا أنه وعقب ضبطهما، تم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة لتمكينهما من حق الدفاع ضد الاتهامات المنسوبة لهما، وتتضمن القتل والشروع في قتل، والتجمهر واستعراض القوة. وترجع وقائع القضية المعروفة إعلاميا
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ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم " محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
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مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحدهما، وعدم ترك السائق الثاني مسافة أمان كافية لتوقف سيارته حال وجود عارض مفاجئ، وتسبب الحادث في مصرع شخصين، بينما أصيب باقي مستقلي السيارتين وعددهم 8 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفيين.
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مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.
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دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
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مد أجل الحكم على «جبهة النصرة» لـ27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، مد أجل للنطق بحكمها على 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 27 مايو المقبل، وذلك بعد تعذر حضور المتهمين من السجن لسماع الحكم حضوريا في مواجهتهم، وذلك بعد أن أتمت المحكمة الإطلاع على الأحراز والفيديوهات المسجلة للمتهمين، وسماع النيابة العامة والدفاع، في محاكمة حضورية علنية.
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تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
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تأجيل محاكمة جمال اللبان إداريًا بسبب كورونا

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق الجلسات مؤقتًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، والتربح منها بطرق غير مشروعة، ويُحاكم اللبان بتلك القضية بعد ثبوت اشتغاله بالاتجار في العملة مستغلًا مبالغ مالية كان يتحصل عليها كرشوة، تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.
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