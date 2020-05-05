السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م

محكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، إلا أنه وعقب ضبطهما، تم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة لتمكينهما من حق الدفاع ضد الاتهامات المنسوبة لهما، وتتضمن القتل والشروع في قتل، والتجمهر واستعراض القوة. وترجع وقائع القضية المعروفة إعلاميا