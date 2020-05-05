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السعودية تسجل 9 حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليكون إجمالي الحالات 30 ألفا و251 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة ليكون إجمالي حالات الوفاة 200 حالة، وتم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة ليكون إجمالي الحالات 5 آلاف و431 حالة، إذ أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج لأيام والبعض يحتاج لأسابيع، وبشكل عام فترات التعافي تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة البقاء فى المنزل لتفادى العدوى.
وقررت السلطات في السعودية، أول من أمس الأحد، عزل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه بدءً من الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع،
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تدابير أمنية في اليمن

مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".
طائرة- مصر -للطيران (2)

تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
الكويت.

بينهم 66 مصريا.. الكويت تُعلن 526 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
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فيروس كورونا

«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
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