السعودية تسجل 9 حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليكون إجمالي الحالات 30 ألفا و251 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة ليكون إجمالي حالات الوفاة 200 حالة، وتم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة ليكون إجمالي الحالات 5 آلاف و431 حالة، إذ أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج لأيام والبعض يحتاج لأسابيع، وبشكل عام فترات التعافي تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة البقاء فى المنزل لتفادى العدوى.

وقررت السلطات في السعودية، أول من أمس الأحد، عزل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه بدءً من الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع،