مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

اليمن

أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".

ووجه بن دغر كلامه للحكومة قائلا :"للحكومة نقول لا تذهبوا هناك مكبلين، أما سلطة عامة وشاملة لتحقيق النجاح والتصدي للوباء واستعادة الخدمات، فالسلطات لا تتجزأ، أو أعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤولية أمام الله والشعب فذلك في نظري أفضل لكم وخير للشعب. حالة عدن اليوم كارثية، ولابد من الانقاذ". وذكرت