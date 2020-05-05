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مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
اليمن
اليمن
أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".
ووجه بن دغر كلامه للحكومة قائلا :"للحكومة نقول لا تذهبوا هناك مكبلين، أما سلطة عامة وشاملة لتحقيق النجاح والتصدي للوباء واستعادة الخدمات، فالسلطات لا تتجزأ، أو أعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤولية أمام الله والشعب فذلك في نظري أفضل لكم وخير للشعب. حالة عدن اليوم كارثية، ولابد من الانقاذ". وذكرت
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تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

السعودية تسجل 9 حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليكون إجمالي الحالات 30 ألفا و251 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة ليكون إجمالي حالات الوفاة 200 حالة، وتم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة ليكون إجمالي الحالات 5 آلاف و431 حالة، إذ أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج لأيام والبعض يحتاج لأسابيع، وبشكل عام فترات التعافي تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة البقاء فى المنزل لتفادى العدوى.
الكويت.

بينهم 66 مصريا.. الكويت تُعلن 526 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
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تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
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شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نعلن رسميا شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت»، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية. كانت الصحة اليمنية قد أعلنت في 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وفقا لسبوتنيك.
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تحذير أممي من مجاعات «كارثية» بسبب تفشي «كورونا»

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات "مروعة" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وقال ديفيد بيسل، رئيس برنامج الأغذية العالمي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة. وبحسب تقرير، فقد تتضاعف أعداد من يعانون من الجوع من 135 مليون شخص إلى أكثر من 250 مليون شخص حول العالم. وقال البرنامج إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة في 10 دول تعاني بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ. ويسلط التقرير الرابع حول الأزمات الغذائية الضوء على: اليمن، الكونغو، أفغانستان، فنزويلا، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، سوريا، نيجيريا، هايتي.
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أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
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