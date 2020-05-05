جريمة

ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم " محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
وداهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية منزل المتهم الهارب "علاء. س"، تاجر سلاح ومتهم بقتل مواطنين بنجع المغربي غرب النيل التابعة للوحدة المحلية للعقال البحري بمركز البداري، وتمكنت القوات من القبض على المتهم لتقديمه إلى العدالة. وفى سياق مكافحة الجريمة، تمكنت القوات من ضبط سيارة
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السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
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مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحدهما، وعدم ترك السائق الثاني مسافة أمان كافية لتوقف سيارته حال وجود عارض مفاجئ، وتسبب الحادث في مصرع شخصين، بينما أصيب باقي مستقلي السيارتين وعددهم 8 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفيين.
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مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.
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خطف طفل

الأمن يحرر طفل المنشأة المخطوف ويضبط 4 متهمين

أوقعت الأجهزة الأمنية، بتشكيل عصابي إجرامي، اختطف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بقصد مساومة أسرته على فدية مالية يسددها والد الطفل الذي يعمل بالخارج في إحدى دول الخليج العربي منذ عدة سنوات، لكن عم الطفل لجأ إلى الشرطة، وقدم لهم رقم الهاتف المستخدم في ابتزاز عائلته، وبتحري قوات الأمن، ورصد مصدر مكالمات الجناة، أمكن تحديد هويتهم والقبض عليهم، ورد الطفل سالما إلى أسرته، التي غمرتها فرحة عارمة وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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ضبط 10546 قضية سرقة تيار كهربائي.. تعرف على العقوبة

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها الأمنية، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، علاوة على مكافحة جرائم إساءة استغلال المرافق العامة وسرقتها بالمخالفة للقانون، بما من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة للمنتفعين من الخدمة، والإضرار بالبنية التحتية للمرافق التي يتم التلاعب فيها بشكل غير شرعي وغير فني وآمن تقنيصا، كوقائع سرقة التيار الكهربائي سواء من قبل المحال التجارية أو داخل المنازل، أو سرقة التيار إلى منشآت غير مرخصة لا يجوز إدخال مرافق إليها، وحررت القوات حملات ضد المخالفين وأحالتهم للنيابة العامة.
المخدرة

ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
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