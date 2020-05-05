ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم " محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.

وداهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية منزل المتهم الهارب "علاء. س"، تاجر سلاح ومتهم بقتل مواطنين بنجع المغربي غرب النيل التابعة للوحدة المحلية للعقال البحري بمركز البداري، وتمكنت القوات من القبض على المتهم لتقديمه إلى العدالة. وفى سياق مكافحة الجريمة، تمكنت القوات من ضبط سيارة



وداهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية منزل المتهم الهارب "علاء. س"، تاجر سلاح ومتهم بقتل مواطنين بنجع المغربي غرب النيل التابعة للوحدة المحلية للعقال البحري بمركز البداري، وتمكنت القوات من القبض على المتهم لتقديمه إلى العدالة.



وفى سياق مكافحة الجريمة، تمكنت القوات من ضبط سيارة نصف نقل قيادة المدعو "م. ن"، محملة بالخضراوات ظاهريًا، قادمة من إحدى محافظات الوجه القبلي في الاتجاه إلى أسيوط، وبتفتيش السيارة الوارد بشأنها معلومات لقوات الأمن، عثروا بها على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة ومضادات الطائرات، تتمثل في 10 رشاشات جرينوف و3 مضادات للطيارات، و10 أجولة ممتلئة والذخيرة المتعددة.



