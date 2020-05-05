رياضة

أحمد ناجي: الشناوي سيرحل عن بيراميدز بسبب إكرامي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م
أحمد ناجي
أحمد ناجي
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، أن انتقال شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز، سيصعب من المنافسة على الحارس الأول الذي يحرس عرين الفريف، مشيراً أنه نصح إكرامي بالاستمرار داخل القلعة الحمراء. وتحدث ناجي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "تصريحات المهدي سليمان غير منطقية، بالفعل كنت أفكر في الدفع به خلال مباراة الأردن، لكننا تأخرنا في النتيجة، وتغيرت وجهة نظر الجهاز الفني، اختيار الحارس يأتي بناء على رأي المدير الفني".
وواصل مدرب سموحة، قائلا: "عندما تحدثت مع المهدي سليمان وطالبته بتقديم أداء جيد، كنت أقصد أن يتعامل مع أبعاد الكرات دون مبالغة في التصديات، ولم أطلب منه التمثيل كما فهم، لكنه بالغ كثيرا في حديثه، بحثا عن الظهور والترند، فلم أهدده بالحضري، كما أرى أن طريقة كلامه تفتقد للتواضع".   وأوضح: "المنافسة
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ابراهيم-حسن

إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".
مانويل-جوزيه (2)

جيلبرتو: سيطرنا على أفريقيا بذكاء جوزيه

أكد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية وممتدة مع مواطنه فلافيو، هداف الفريق السابق، كونهما لعبا معا لفترات طويلة، قائلا: "لعبت مع فلافيو في أنجولا وأنا من رشحته لمانويل جوزيه بعد انتقالي للأهلي، وقد سأل عنه أحد مدربي بيترو أتليتكو الأنجولي قبل التعاقد معه.. جوزيه استقدم فلافيو ووثق في إمكانياته، وبالفعل حقق مستويات مميزة إلى جانب عماد متعب فهو مهاجم رائع أيضا"، متابعا: "جيرالدو لاعب الأهلي الحالي، جيد ويملك إمكانيات عالية ولذلك تعاقد معه الفريق المصري لكنه يحتاج للتأقلم".
فريق- الزمالك

حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
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شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
كينو (1)

كينو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف نادي بيراميدز، أنه يفضل اللعب لفريق الأهلي عن نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 الفضائية"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي، لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك غير صحيح، لكني أرحب باللعب لأي فريق منهما في حالة وصول عرض إلى بيراميدز".
أحمد-حسن - بيراميدز (2)

أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".
أحمد شوبير (1)

أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
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