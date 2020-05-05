أحمد ناجي: الشناوي سيرحل عن بيراميدز بسبب إكرامي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م

أحمد ناجي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، أن انتقال شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز، سيصعب من المنافسة على الحارس الأول الذي يحرس عرين الفريف، مشيراً أنه نصح إكرامي بالاستمرار داخل القلعة الحمراء. وتحدث ناجي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "تصريحات المهدي سليمان غير منطقية، بالفعل كنت أفكر في الدفع به خلال مباراة الأردن، لكننا تأخرنا في النتيجة، وتغيرت وجهة نظر الجهاز الفني، اختيار الحارس يأتي بناء على رأي المدير الفني".

وواصل مدرب سموحة، قائلا: "عندما تحدثت مع المهدي سليمان وطالبته بتقديم أداء جيد، كنت أقصد أن يتعامل مع أبعاد الكرات دون مبالغة في التصديات، ولم أطلب منه التمثيل كما فهم، لكنه بالغ كثيرا في حديثه، بحثا عن الظهور والترند، فلم أهدده بالحضري، كما أرى أن طريقة كلامه تفتقد للتواضع". وأوضح: "المنافسة

وواصل مدرب سموحة، قائلا: "عندما تحدثت مع المهدي سليمان وطالبته بتقديم أداء جيد، كنت أقصد أن يتعامل مع أبعاد الكرات دون مبالغة في التصديات، ولم أطلب منه التمثيل كما فهم، لكنه بالغ كثيرا في حديثه، بحثا عن الظهور والترند، فلم أهدده بالحضري، كما أرى أن طريقة كلامه تفتقد للتواضع".



وأوضح: "المنافسة على حراسة مرمى بيراميدز مستقبلا، ستكون صعبة، لوجود شريف إكرامي وأحمد الشناوي، فالثنائي يمتلك خبرة دولية كبيرة تتجاوز الـ40 مباراة".



وأردف: "أتوقع رحيل أحمد الشناوي للدوري السعودي، وأطالبه بالتركيز الشديد، وعدم التفكير سوى في كرة القدم طوال مسيرته، وأرى أنه قادر على العودة بقوة".



واختتم: "نصحت إكرامي بالبقاء في الأهلي، إذا كان رحيله للتنافس على مكان غير ضمون في فريق آخر، ولا أقتنع بالحديث عن الوعود بالمشاركة الأساسية".