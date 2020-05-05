رياضة

إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".
وأوضح: "هل التغيير على الورق فقط أم تغيير للأفضل؟، من استقال في المجلس السابق، كيف يترشح مجددا؟ صدمة أفكر بها كثيرا، لقد استقال المجلس السابق لفشله، فهي إقالة في شكل استقالة رسمية من أجل الاتحاد الدولي، لكن كلنا نعلم أن الدولة يقظة، وترصد الفشل في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وكأس العالم الذي
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حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
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