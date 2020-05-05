إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

إبراهيم حسن

طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".

وأوضح: "هل التغيير على الورق فقط أم تغيير للأفضل؟، من استقال في المجلس السابق، كيف يترشح مجددا؟ صدمة أفكر بها كثيرا، لقد استقال المجلس السابق لفشله، فهي إقالة في شكل استقالة رسمية من أجل الاتحاد الدولي، لكن كلنا نعلم أن الدولة يقظة، وترصد الفشل في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وكأس العالم الذي

وأوضح: "هل التغيير على الورق فقط أم تغيير للأفضل؟، من استقال في المجلس السابق، كيف يترشح مجددا؟ صدمة أفكر بها كثيرا، لقد استقال المجلس السابق لفشله، فهي إقالة في شكل استقالة رسمية من أجل الاتحاد الدولي، لكن كلنا نعلم أن الدولة يقظة، وترصد الفشل في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وكأس العالم الذي أقيم في روسيا، والنتائج الفاضحة".



واختتم: "احترامي للجميع، لا يصح أن يتواجد هاني أبو ريدة وأحمد شوبير مجددًا أو نفس الأسماء، لقد حدث فشل فظيع في تواجدهما، فالخروج من الدور الثاني لكأس الأمم وسط جماهيرنا كارثة وفضيحة، بأي وجه تفكر هذه الشخصيات في الترشح مجددا".