مبادرة لإنتاج الماسكات وتصنيع بوابات التعقيم بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م

جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة قامت من خلال كليتي التمريض والتربية النوعية بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة والتي تعد من المتطلبات والاحتياجات اللازمة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن المبادرة التي قامت باطلاقها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفق للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم توفير كميات كبيرة من الكمامات للعاملين بالجامعة والفرق الطبية بالمستشفيات الجامعة على أن يكون ذلك بأسعار رمزية وفى متناول الجميع.وأشار "الكردي" إلى أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على الكليات والتي

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم توفير كميات كبيرة من الكمامات للعاملين بالجامعة والفرق الطبية بالمستشفيات الجامعة على أن يكون ذلك بأسعار رمزية وفى متناول الجميع.



وأشار "الكردي" إلى أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على الكليات والتي تهدف إلى حماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وكافى العاملين بالإضافة إلى زائري الكليات والجامعة، مع العمل على تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.



يشار إلى أن جامعة الإسكندرية تعمل على القيام بتطهير وتعقيم جميع مرافقها ومبانيها ومؤسساتها وتعقد اجتماعاتها عبر الفيديو كونفرانس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.



