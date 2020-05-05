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مبادرة لإنتاج الماسكات وتصنيع بوابات التعقيم بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة قامت من خلال كليتي التمريض والتربية النوعية بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة والتي تعد من المتطلبات والاحتياجات اللازمة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن المبادرة التي قامت باطلاقها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفق للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم توفير كميات كبيرة من الكمامات للعاملين بالجامعة والفرق الطبية بالمستشفيات الجامعة على أن يكون ذلك بأسعار رمزية وفى متناول الجميع.وأشار "الكردي" إلى أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على الكليات والتي
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وزيرة-الصحة

الصحة تتسلم المدينة الجامعية بسموحة لعزل مصابي كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية "بنين" الكائنة بمنطقة سموحة، شرقي المدينة، إلى وزارة الصحة وذلك لتبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أن المدينة الجامعية، تضم 576 سرير و140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ1730 متعافيًا.
دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
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الحجر- الصحي (1)

أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.
تعقيم منشآت المطارات 9

محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
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الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
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