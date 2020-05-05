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الصحة تتسلم المدينة الجامعية بسموحة لعزل مصابي كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية "بنين" الكائنة بمنطقة سموحة، شرقي المدينة، إلى وزارة الصحة وذلك لتبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أن المدينة الجامعية، تضم 576 سرير و140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
وقدم الكردي الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة ونزل الشباب بأبي قير المدينة الشبابية، مثمنا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها  للقضاء على الفيروس لافتا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ1730 متعافيًا.
جامعة-الاسكندرية

مبادرة لإنتاج الماسكات وتصنيع بوابات التعقيم بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة قامت من خلال كليتي التمريض والتربية النوعية بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة والتي تعد من المتطلبات والاحتياجات اللازمة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن المبادرة التي قامت باطلاقها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفق للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
دكتور عماد كاظم

أحمد حجاج مديرًا لإدارة مستشفيات هيئة التأمين الصحي

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارا بتكليف الدكتور أحمد حجاج بالعمل مديرا عاما لإدارة المستشفيات التابعة للهيئة. ووجه "حجاج"، الشكر لقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وفى مقدمتهم الدكتور أبو بكر مكاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المواطنين والمنظومة الصحية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
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جامعة-الاسكندرية

طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.
كورونا

تجهيز 2000 غرفة لاستقبال مصابي كورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية البالغ عددها 5 مدن، بواقع 3 للبنين واثنين للبنات تابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستقبال الحالات التي تحمل الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بكورونا.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
بوريس-جونسون (2)

نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
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