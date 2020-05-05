الصحة تتسلم المدينة الجامعية بسموحة لعزل مصابي كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

وزيرة الصحة

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية "بنين" الكائنة بمنطقة سموحة، شرقي المدينة، إلى وزارة الصحة وذلك لتبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أن المدينة الجامعية، تضم 576 سرير و140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.

وقدم الكردي الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة ونزل الشباب بأبي قير المدينة الشبابية، مثمنا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها للقضاء على الفيروس لافتا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة

وقدم الكردي الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة ونزل الشباب بأبي قير المدينة الشبابية، مثمنا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها للقضاء على الفيروس لافتا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة منذ بدايتها الشهر الماضي.



كان الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد ابراهيم، لمنصب مدير مستشفى العزل الصحي بالمدن الجامعية والبدء فى تجهيز المدن لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



