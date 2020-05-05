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5 وفيات و190 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع أمس الإثنين، الذي سجلت فيه حالتا وفاة و174 إصابة، إذ كشف جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470. في المقابل، تماثل 69 شخصا مصابا بالفيروس للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2067 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت سابق، إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا. وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن
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كورونا والحجر الصحي (4)

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين لـ11 حالة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11. وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين، ، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.
تدابير أمنية في اليمن

مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".
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تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
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كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (9)

9 وفيات و89 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718. في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 شخصا بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة. وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وأعلنت الجزائر في وقت سابق، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
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