5 وفيات و190 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع أمس الإثنين، الذي سجلت فيه حالتا وفاة و174 إصابة، إذ كشف جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470. في المقابل، تماثل 69 شخصا مصابا بالفيروس للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2067 حالة، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت سابق، إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا. وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن