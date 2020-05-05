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نور هشام سليم بعد تحوله جنسيا: كنت بفكر في الانتحار

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٦ م
نور هشام سليم
نور هشام سليم
كشف نور نجل الفنان هشام سليم، في أول ظهور إعلامي له بعد تصريحات والده عن تحوله جنسيا، تفاصيل المرحلة الصعبة التى كان يشعر بها فى فترة ما قبل التحول إلى ذكر، إذ قال خلال لقاءه برفقة والده مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: "الصراحة في أوقات كتير كنت بفكر في حاجات زي الانتحار، ماكنتش حاسس أني بني آدم طبيعي، كنت حاسس أني مش هاعرف أعيش حياتي وماكنتش شايف مستقبل لنفسي لا اتجوز ولا أعيش ولا شغل" متابعا: "كانت فترة صعبة جدا بس اتعلمت أني أحب نفسي وأقف على رجليا وأن ماحدش يقف قدامي يقولي أنا صح ولا غلط، أنا هعمل اللي عليا عشان أعيش حياة كويسة وبس".
وكان الفنان هشام سليم، قد أدلى بتصريحات مثيرة خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" ال1ي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت له سؤلا قائلة "بنتك نورا عندها خلل هرموني؟". ورد سليم، على سؤالها، قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور، وبتتحول جنسيا، وأنا ماستغربتش
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

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أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

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