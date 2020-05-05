ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م

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تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من