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ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م
ترامب
ترامب
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من
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ترامب

ترامب: قرار جورج بوش بغزو العراق الأسوأ في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انتخابه كرئيس للبلاد كان السبب الوحيد في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية، واصفا قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش، غزو العراق بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال ترامب: «أتذكر أن الجميع قالوا بأنني سأدخل في حرب مع كوريا الشمالية في الـ24 ساعة الأولى، بسبب شخصيتي، انظروا إلى قواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000، وفي العراق إلى 4 آلاف، وفي سوريا حتى الصفر»، بحسب سبوتنيك.
كورونا في ايطاليا

الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.
المدمرة-الأمريكية

لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس

أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.
ترامب-يطالب-بكشف-وثائق-تحقيقات-التدخل-الروسي

ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
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كورونا والحجر الصحي (5)

الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
كورونا

الصين: فتح «المدينة المحرمة» بعد 3 أشهر من الإغلاق

أعلنت الصين أنها ستعيد فتح «المدينة المحرمة» اعتبارا من يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها. وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس. وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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