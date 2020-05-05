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فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

تحرير:التحرير ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
فيفي عبده
فيفي عبده
ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».وكشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت
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1287338-هشام-سليم

هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
عادل-امام

عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.
مدحت العدل

السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.
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رامز-جلال (2)

أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
محمد-الشناوي (1)

بعد ثباته الانفعالي مع رامز.. الجمهور: «الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك»

سجل متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إعجابهم بالثبات الانفعالي الذي أظهره حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، أثناء محاولات رامز المتعدده لإثارة الرعب بداخله من خلال المقلب الذي يفاجئ به ضيوفه في كل حلقة. وأصبح الشناوي حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المشاهدون بالعديد من التعليقات منها: "جميل وهادي ورايق كدا اللهم نصف الثبات الانفعالي إللي عند الشناوي"، وكتب آخر: "رد فعل الشناوي.. حلوة الملاهي دي يا رامز"، "الشناوي الله مراجيح"، "الشناوي روبوت؟ زي يوسف الشريف في النهاية".
رامز-جلال (1)

شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
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