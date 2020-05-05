فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»
تحرير:التحرير
٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
فيفي عبده
ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي».
كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».وكشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت
وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
وكشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة».