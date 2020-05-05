فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

تحرير:التحرير ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».وكشفت الفنانة فيفي عبده أنها تعرضت