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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م
فيفي عبده
فيفي عبده
وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف، ووضعه على "كرسي الاعتراف"، الذي تدور أحداث المقلب من خلاله، حيث تبدأ مقدمة البرنامج الفنانة أروى، بالاتفاق مع رامز بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي وقت سابق، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال، بسبب الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه
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رامز-جلال (2)

أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
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فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
رامز-جلال (2)

أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
رامز-جلال (1)

شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
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