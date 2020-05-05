«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م

فيفي عبده

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.

وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف، ووضعه على "كرسي الاعتراف"، الذي تدور أحداث المقلب من خلاله، حيث تبدأ مقدمة البرنامج الفنانة أروى، بالاتفاق مع رامز بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي وقت سابق، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال، بسبب الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه