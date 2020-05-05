لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.

وأشارت السلطات الأردنية إلى أنه يتوقع عودة بعض المغتربين الأردنيين من دول الجوار، بسبب انتهاء عقودهم، وقد يكون من بينهم مصابين خاصة وأن الخطر لا زال موجودا في ظل تفشيه الكبير حول العالم ودول الجوار، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.وأكد بيان صحفي أن الأردن خالف التوقعات العالمية واستطاع تسطيح منحنى كورونا بالكامل