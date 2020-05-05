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بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

تحرير:هالة صقر ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
محمود الطبلاوي
محمود الطبلاوي
توفى مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القران الكريم، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة، إذ قال محمد السعاتي متحدث النقابة في بيان صحفي، إن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن بعد قليل. يذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، زوج مبكراً في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.
ودعا لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة، واحتل بينهم مكانة مرموقة. ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه في "الكتّاب". وأضاف: أن الأطفال
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فيروس كورونا

تعافي 7 مُصابين بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. ومن بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابان ومسن، جميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى عزل للحالات المصابة من محافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وبعض الحالات من محافظة القاهرة».
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (2)

لمواجهة كورونا.. مصر تدعم 5 دول غربية وعربية بمستلزمات طبية

لعبت مصر دورًا إنسانيا خلال أزمة كورونا مع عدد من الدول الغربية والعربية عبر دورها الدبلوماسي الذي يرسخ لقوى مصر الناعمة مع هذه الدول، وتعد أبرز هذه الدول التي وقفت معها مصر من خلال إرسال مساعدات طبية لمواجهة الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم، هي دولة الصين أولى الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا خاصة مدينة ووهان الصينية. ففي الأول من مارس عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًّا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي شيانغ، بشأن إرسال مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا.
محمود-الطبلاوي

دعا للسيسي ومدح السادات.. مواقف في حياة الشيخ «الطبلاوي»

حظي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمكانة عظيمة في قلوب وعقول المسلمين، لما تركه من علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة، إذ يعد أحد أعلام القراء المصريين. وولد الطبلاوي في قرية ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، في 14 نوفمبر عام 1934، والتحق بالكتاب في عمر الرابعة، وأتم حفظ القرآن في العاشرة، وعمل بعدها مقرئًا يُحي ليالي بعض المناسبات الدينية، وسجل القرآن كاملا، مجودا ومرتلا، كما أن أصوله تعود إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتقدم لاختبارات الإذاعة 9 مرات، ولم ينجح إلا في المرة العاشرة.
محمود-الطبلاوي

الأزهر والإفتاء ينعيان «الطبلاوي»: أبدع في تلاوة القرآن

نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، قائلا: «يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عندالله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم بالعصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا»، إذ أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.
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صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
الكتاب-لتحفيظ-القرآن-بالفيوم (11)

الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
كورونا

بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.
العالم يحارب كورونا

وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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