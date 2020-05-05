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ترامب: قرار جورج بوش بغزو العراق الأسوأ في التاريخ

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انتخابه كرئيس للبلاد كان السبب الوحيد في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية، واصفا قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش، غزو العراق بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال ترامب: «أتذكر أن الجميع قالوا بأنني سأدخل في حرب مع كوريا الشمالية في الـ24 ساعة الأولى، بسبب شخصيتي، انظروا إلى قواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000، وفي العراق إلى 4 آلاف، وفي سوريا حتى الصفر»، بحسب سبوتنيك.
وتابع ترامب: «هذا لا يعني أبدا أننا لن نخوض الحرب، إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين».وأضاف: «حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور،
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دونالد ترامب

ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
كورونا في ايطاليا

الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.
المدمرة-الأمريكية

لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس

أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.
ترامب-يطالب-بكشف-وثائق-تحقيقات-التدخل-الروسي

ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
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دونالد ترامب

ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
دونالد ترامب

أمريكا تبحث طرق معاقبة الصين بسبب فيروس كورونا

بدأ مسؤولون أمريكيون كبار في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها، حسب ما ذكر 4 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أكد شخصان على علم بالاجتماعات الداخلية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من وكالات حكومية متعددة، مساء اليوم الخميس، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية.
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
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