ترامب: قرار جورج بوش بغزو العراق الأسوأ في التاريخ

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انتخابه كرئيس للبلاد كان السبب الوحيد في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية، واصفا قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش، غزو العراق بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال ترامب: «أتذكر أن الجميع قالوا بأنني سأدخل في حرب مع كوريا الشمالية في الـ24 ساعة الأولى، بسبب شخصيتي، انظروا إلى قواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000، وفي العراق إلى 4 آلاف، وفي سوريا حتى الصفر»، بحسب سبوتنيك.

وتابع ترامب: «هذا لا يعني أبدا أننا لن نخوض الحرب، إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين».وأضاف: «حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور،