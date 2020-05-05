رياضة

طه إسماعيل يفتح النار على أحمد فتحي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م
طه إسماعيل
طه إسماعيل
انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سيرحل عن صفوف الفريق إلى نادي بيراميدز، في نهاية الموسم الحالي، بعدما رفع تجديد عقد مع القلعة الحمراء. وتحدث طه إسماعيل عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:"الأهلي يحترم لاعبيه واللاعبين يجب أن يحترموا النادي أكثر، تم استدعاء فتحي للاجتماع مرة واثنين ولم يحضر، إن لم تكن متاحا للتواجد رغم أن هذا عملك ينبغي أن تجعل وكيلك يحضر بدلا منه ويبلغ المسؤولين ما تريده".
وواصل حديثه، قائلا:"ما حدث من فتحي تجاه الأهلي قلة احترام كان يجب أن يكون واضحا ويحدد موقفه منذ البداية، والأهلي كان يجب عليه تقديم عرضا ومن ثم يقف عند ذلك". وأضاف: "لو كنت مسؤولا كنت سأعطيه عرضا بـ10 مليون جنيه وهذا كثير أيضا، أرى أن أي مبلغ يتم تحديده بناء على عامل السن والأداء، الأهلي احترم فتحي
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ابراهيم-حسن

إبراهيم حسن: أتمنى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولكن

طالب إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة غياب العناصر التي تواجدت في إدارة اتحاد الكرة السابق، عن إنتخابات الجبلاية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أتمنى الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، أريد خدمة الأندية، ولكن عملي مع شقيقي حسام يمنعني من تحقيق ذلك". وواصل: "لا أريد أن أرى الأسماء السابقة في إدارة اتحاد الكرة بالانتخابات المقبلة، لديهم الكثير من الإخفاقات ومع ذلك يريدون الترشح مجددًا، هذا لا يعقل".
احمد-ناجى (1)

أحمد ناجي: الشناوي سيرحل عن بيراميدز بسبب إكرامي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، أن انتقال شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز، سيصعب من المنافسة على الحارس الأول الذي يحرس عرين الفريف، مشيراً أنه نصح إكرامي بالاستمرار داخل القلعة الحمراء. وتحدث ناجي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "تصريحات المهدي سليمان غير منطقية، بالفعل كنت أفكر في الدفع به خلال مباراة الأردن، لكننا تأخرنا في النتيجة، وتغيرت وجهة نظر الجهاز الفني، اختيار الحارس يأتي بناء على رأي المدير الفني".
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جيلبرتو: سيطرنا على أفريقيا بذكاء جوزيه

أكد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية وممتدة مع مواطنه فلافيو، هداف الفريق السابق، كونهما لعبا معا لفترات طويلة، قائلا: "لعبت مع فلافيو في أنجولا وأنا من رشحته لمانويل جوزيه بعد انتقالي للأهلي، وقد سأل عنه أحد مدربي بيترو أتليتكو الأنجولي قبل التعاقد معه.. جوزيه استقدم فلافيو ووثق في إمكانياته، وبالفعل حقق مستويات مميزة إلى جانب عماد متعب فهو مهاجم رائع أيضا"، متابعا: "جيرالدو لاعب الأهلي الحالي، جيد ويملك إمكانيات عالية ولذلك تعاقد معه الفريق المصري لكنه يحتاج للتأقلم".
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احمد-ناجى (1)

أحمد ناجي: الشناوي سيرحل عن بيراميدز بسبب إكرامي

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، أن انتقال شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز، سيصعب من المنافسة على الحارس الأول الذي يحرس عرين الفريف، مشيراً أنه نصح إكرامي بالاستمرار داخل القلعة الحمراء. وتحدث ناجي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "تصريحات المهدي سليمان غير منطقية، بالفعل كنت أفكر في الدفع به خلال مباراة الأردن، لكننا تأخرنا في النتيجة، وتغيرت وجهة نظر الجهاز الفني، اختيار الحارس يأتي بناء على رأي المدير الفني".
شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
ربيع ياسين

ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

هو واحد من أبرز اللاعبين والمدربين فى تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه الخلق والتدين والهدوء، يعمل فى صمت دائم وصاحب إنجازات مع منتخبات الناشئين أبرزها فوز الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2013.. هو ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر 2001، الذى يطمح الجميع فى إنجاز جديد يحققه مع هذا الجيل خاصة بعد ظهوره بشكل لافت فى أكثر من مرة. تواصلت «التحرير» مع ربيع ياسين، وتحدثنا معه عن كيف يعمل مع لاعبيه فى ظل تفشى فيروس كورونا، وموقفه من إلغاء الدورى وأزمة تجديد تعاقد أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الأهلى. وجاء نص الحوار كالتالى..
شريف-اكرامى

طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
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