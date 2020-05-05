طه إسماعيل يفتح النار على أحمد فتحي

تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م

طه إسماعيل

انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سيرحل عن صفوف الفريق إلى نادي بيراميدز، في نهاية الموسم الحالي، بعدما رفع تجديد عقد مع القلعة الحمراء. وتحدث طه إسماعيل عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا:"الأهلي يحترم لاعبيه واللاعبين يجب أن يحترموا النادي أكثر، تم استدعاء فتحي للاجتماع مرة واثنين ولم يحضر، إن لم تكن متاحا للتواجد رغم أن هذا عملك ينبغي أن تجعل وكيلك يحضر بدلا منه ويبلغ المسؤولين ما تريده".

وواصل حديثه، قائلا:"ما حدث من فتحي تجاه الأهلي قلة احترام كان يجب أن يكون واضحا ويحدد موقفه منذ البداية، والأهلي كان يجب عليه تقديم عرضا ومن ثم يقف عند ذلك". وأضاف: "لو كنت مسؤولا كنت سأعطيه عرضا بـ10 مليون جنيه وهذا كثير أيضا، أرى أن أي مبلغ يتم تحديده بناء على عامل السن والأداء، الأهلي احترم فتحي

وواصل حديثه، قائلا:"ما حدث من فتحي تجاه الأهلي قلة احترام كان يجب أن يكون واضحا ويحدد موقفه منذ البداية، والأهلي كان يجب عليه تقديم عرضا ومن ثم يقف عند ذلك".



وأضاف: "لو كنت مسؤولا كنت سأعطيه عرضا بـ10 مليون جنيه وهذا كثير أيضا، أرى أن أي مبلغ يتم تحديده بناء على عامل السن والأداء، الأهلي احترم فتحي أكثر من اللازم، وكان يجب أن يتحلى بالوضوح، فهذه ليست المرة الأولى التي يفتعل أزمة عند التجديد".



ووجه طه إسماعيل رساله لفتحي، قائلا: "ليس من حقك يا فتحي أن تخاطب الجمهور وتقول أحبكم علاقتك بالأهلي انتهت، أنت اخترت طريقك هل تريد أن تحافظ على مكانتك في الأهلي بعد الرحيل عنه؟".



وأختتم، قائلا:"شريف إكرامي رحل عن الأهلي ولم تحدث مشكلة بل لأنه كان صريحا وواضحا، مع إدارة الأهلي، أنا لست ضد فتحي لكنه لم يكن واضحا في عملية التفاوض".