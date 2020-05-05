لمواجهة كورونا.. مصر تدعم 5 دول غربية وعربية بمستلزمات طبية

مصر أول دولة تضامنت مع الصين لمواجهة أزمة كورونا.. لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي عند حد المساعدات الطبية بل تضامنت مصر عبر إضاءة ثلاثة معالم أثرية بلون علم الصين
لعبت مصر دورًا إنسانيا خلال أزمة كورونا مع عدد من الدول الغربية والعربية عبر دورها الدبلوماسي الذي يرسخ لقوى مصر الناعمة مع هذه الدول، وتعد أبرز هذه الدول التي وقفت معها مصر من خلال إرسال مساعدات طبية لمواجهة الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم، هي دولة الصين أولى الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا خاصة مدينة ووهان الصينية.
ففي الأول من مارس عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًّا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي شيانغ، بشأن إرسال مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا.
وأكدت زايد تضامن الشعب المصري مع نظيره الصيني لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التضامن بين مصر والصين، يأتي انعكاسا لقوة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين على مدار الفترة الماضية.
إضاءة ثلاثة معالم أثرية مصرية
لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي مع دولة الصين عند حد المساعدات الطبية، بل تضامنت
وأكدت زايد تضامن الشعب المصري مع نظيره الصيني لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التضامن بين مصر والصين، يأتي انعكاسا لقوة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين على مدار الفترة الماضية.
إضاءة ثلاثة معالم أثرية مصرية
لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي مع دولة الصين عند حد المساعدات الطبية، بل تضامنت مصر عبر إضاءة ثلاثة معالم أثرية مصرية، وهي واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان باللون الأحمر لون علم دولة الصين، في التوقيت ذاته الذي سافرت فيه وزيرة الصحة إلى الصين، ووفقًا لوزيرة الصحة فإن «زيارتها إلى الصين محملة بهدية من الرئيس السيسي والشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية».
وأضافت: «نحن مهتمون جدا بمد يد العون لمساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء»، لافتة إلى أن «مصر تفعل ذلك من أجل الإنسانية».
مليون ونصف كمامة لإيطاليا
وتأتي الدولة الثانية التي أرسلت مصر لها مساعدات طبية لدعمها في مواجهة أزمة كورونا هي «إيطاليا»، حيث أرسلت مصر في الرابع من شهر أبريل الماضي مساعدات طبية عاجلة إلى دولة إيطاليا لدعم الشعب الإيطالي في ظل انتشار كبير لوباء كورونا.
وعبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التي وصلت إلى روما، مؤكدًا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد على تقدير الشعب الإيطالي للمساعدات المصرية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقدم تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.
وأرسلت مصر طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا، وذلك في محاولة لمساعدة البلد الأوروبي في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.
مستلزمات الطبية لأمريكا
وتأتي ثالث دولة تلقت مساعدات طبية من مصر هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في 21 أبريل، أن شحنة المستلزمات الطبية للولايات المتحدة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة في مواجهة جائحة كورونا.
وسجلت أمريكا أعلى معدلات الوفاة والإصابة على مستوى العالم جراء فيروس كورنا بنحو 2000 حالة وفاة في اليوم، تليها إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.
هدية من الشعب المصري لشقيقه السوداني
لم تقف المساعدات الطبية عند الدول الغربية الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا، بل ساهمت مصر بمساعدات طبية لعدد من الدول العربية منها: «السودان، وفلسطين»، إذ أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دولة السودان، وتسلمت الحكومة الانتقالية بالسودان، كميات ضخمة من المساعدات الطبية مقدمة كهدية من الشعب المصري لشقيقه السوداني، نقلها جسر جوي مكون من 4 طائرات عسكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا، وبما يُجسد الروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل.
وردا على تلك المساعدات، قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في بيان،:«إن 4 طائرات عسكرية مصرية هبطت في مطار الخرطوم وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وكان في استقبالها الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسفير صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية».
وأضاف صالح: «باسم حكومة وشعب السودان، أتقدم لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة»، لافتا إلى أن المساعدات شملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.
وفي هذا السياق أعرب الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني، عن شكره لطاقم السفارة المصرية في الخرطوم، بقيادة السفير حسام عيسى، على الجهد الذي بذل في سبيل توفير هذه الاحتياجات العاجلة للقطاع الطبي والصحي في إطار مكافحة جائحة الكورونا.
مساعدات عينية لفلسطين
وقدمت مصر أيضا مساعدات طبية لفلسطين، إذ أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وصول مساعدات عينية من مصر لفلسطين، وذلك للإسهام في مكافحة تفشي وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وقال أشتية: «وصلتنا مساعدات عينية من السعودية ومصر وتركيا وسوف يتم توزيعها على جميع المحافظات من رفح الفلسطينية حتى جنين».
وسجلت فلسطين إلى حد الآن 366 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا التاجي، من بينها حالتا وفاة بسبب المرض الفيروسي المستجد.