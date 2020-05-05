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لمواجهة كورونا.. مصر تدعم 5 دول غربية وعربية بمستلزمات طبية

مصر أول دولة تضامنت مع الصين لمواجهة أزمة كورونا.. لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي عند حد المساعدات الطبية بل تضامنت مصر عبر إضاءة ثلاثة معالم أثرية بلون علم الصين
تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م
طائرة مصرية
طائرة مصرية
لعبت مصر دورًا إنسانيا خلال أزمة كورونا مع عدد من الدول الغربية والعربية عبر دورها الدبلوماسي الذي يرسخ لقوى مصر الناعمة مع هذه الدول، وتعد أبرز هذه الدول التي وقفت معها مصر من خلال إرسال مساعدات طبية لمواجهة الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم، هي دولة الصين أولى الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا خاصة مدينة ووهان الصينية. ففي الأول من مارس عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًّا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي شيانغ، بشأن إرسال مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا.
وأكدت زايد تضامن الشعب المصري مع نظيره الصيني لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التضامن بين مصر والصين، يأتي انعكاسا لقوة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين على مدار الفترة الماضية. إضاءة ثلاثة معالم أثرية مصرية لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي مع دولة الصين عند حد المساعدات الطبية، بل تضامنت
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فيروس كورونا

تعافي 7 مُصابين بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. ومن بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابان ومسن، جميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى عزل للحالات المصابة من محافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وبعض الحالات من محافظة القاهرة».
محمود-الطبلاوي

دعا للسيسي ومدح السادات.. مواقف في حياة الشيخ «الطبلاوي»

حظي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمكانة عظيمة في قلوب وعقول المسلمين، لما تركه من علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة، إذ يعد أحد أعلام القراء المصريين. وولد الطبلاوي في قرية ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، في 14 نوفمبر عام 1934، والتحق بالكتاب في عمر الرابعة، وأتم حفظ القرآن في العاشرة، وعمل بعدها مقرئًا يُحي ليالي بعض المناسبات الدينية، وسجل القرآن كاملا، مجودا ومرتلا، كما أن أصوله تعود إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتقدم لاختبارات الإذاعة 9 مرات، ولم ينجح إلا في المرة العاشرة.
محمود-الطبلاوي

الأزهر والإفتاء ينعيان «الطبلاوي»: أبدع في تلاوة القرآن

نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، قائلا: «يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عندالله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم بالعصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا»، إذ أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.
محمود-الطبلاوي

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القران الكريم، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة، إذ قال محمد السعاتي متحدث النقابة في بيان صحفي، إن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن بعد قليل. يذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، زوج مبكراً في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.
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سامح-شكرى (3)

مصر ترفض أية إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف مبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
كورونا والحجر الصحي (14)

طبيب إيطالي مخضرم: لا أوهام مع الفيروس التاجي

حذر طبيب إيطالي مخضرم مما وصفها بأوهام الاسترخاء نتيجة التقييمات المتفائلة بشأن وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن "الانفجار" قد يحدث من أقل تهاون، بحسب "روسيا اليوم". ونقلت صحيفة "repubblica" عن ماريو شيافينا، المدير السابق للوحدة التشغيلية لطب الرئة والعلاج التنفسي المكثف في مستشفى بوليسلينيكو سانت أورسولا في بولونيا، أن "كل شيء يمكن أن ينفجر مع أول حماقة، حتى حين لن تكون هناك أي إصابات جديدة". ورأى اختصاصي الأمراض التنفسية أنه على الرغم من تفاؤل المعدلات بشأن تفشي الفيروس التاجي، إلى أن حالة "الحرب" لا تزال قائمة.
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