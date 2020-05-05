لمواجهة كورونا.. مصر تدعم 5 دول غربية وعربية بمستلزمات طبية

مصر أول دولة تضامنت مع الصين لمواجهة أزمة كورونا.. لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي عند حد المساعدات الطبية بل تضامنت مصر عبر إضاءة ثلاثة معالم أثرية بلون علم الصين

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م

طائرة مصرية

لعبت مصر دورًا إنسانيا خلال أزمة كورونا مع عدد من الدول الغربية والعربية عبر دورها الدبلوماسي الذي يرسخ لقوى مصر الناعمة مع هذه الدول، وتعد أبرز هذه الدول التي وقفت معها مصر من خلال إرسال مساعدات طبية لمواجهة الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم، هي دولة الصين أولى الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا خاصة مدينة ووهان الصينية. ففي الأول من مارس عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًّا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي شيانغ، بشأن إرسال مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا.

وأكدت زايد تضامن الشعب المصري مع نظيره الصيني لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التضامن بين مصر والصين، يأتي انعكاسا لقوة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين على مدار الفترة الماضية. إضاءة ثلاثة معالم أثرية مصرية لم يقف التضامن المصري المعنوي والمادي مع دولة الصين عند حد المساعدات الطبية، بل تضامنت