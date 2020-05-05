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دعا للسيسي ومدح السادات.. مواقف في حياة الشيخ «الطبلاوي»

تحرير:هالة صقر ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م
محمود الطبلاوي
محمود الطبلاوي
حظي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمكانة عظيمة في قلوب وعقول المسلمين، لما تركه من علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة، إذ يعد أحد أعلام القراء المصريين. وولد الطبلاوي في قرية ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، في 14 نوفمبر عام 1934، والتحق بالكتاب في عمر الرابعة، وأتم حفظ القرآن في العاشرة، وعمل بعدها مقرئًا يُحي ليالي بعض المناسبات الدينية، وسجل القرآن كاملا، مجودا ومرتلا، كما أن أصوله تعود إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتقدم لاختبارات الإذاعة 9 مرات، ولم ينجح إلا في المرة العاشرة.
اشتهر الشيخ الطبلاوي بقراءة قرآن الجمعة، خاصة التي ينقلها التليفزيون الرسمي ويحضرها رئيس الدولة أو كبار المسؤولين، لذلك كان على علاقة مباشرة بكل من حكموا مصر. كان للطبلاوي رأيا في الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ قال عنه: «كان طيبا ولكن من حوله أضروا به وحاشيته أساءت له». كما قال عن الرئيس
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فيروس كورونا

تعافي 7 مُصابين بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. ومن بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابان ومسن، جميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى عزل للحالات المصابة من محافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وبعض الحالات من محافظة القاهرة».
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (2)

لمواجهة كورونا.. مصر تدعم 5 دول غربية وعربية بمستلزمات طبية

لعبت مصر دورًا إنسانيا خلال أزمة كورونا مع عدد من الدول الغربية والعربية عبر دورها الدبلوماسي الذي يرسخ لقوى مصر الناعمة مع هذه الدول، وتعد أبرز هذه الدول التي وقفت معها مصر من خلال إرسال مساعدات طبية لمواجهة الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم، هي دولة الصين أولى الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا خاصة مدينة ووهان الصينية. ففي الأول من مارس عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًّا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي شيانغ، بشأن إرسال مساعدات طبية إلى الصين لمواجهة كورونا.
محمود-الطبلاوي

الأزهر والإفتاء ينعيان «الطبلاوي»: أبدع في تلاوة القرآن

نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، قائلا: «يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عندالله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم بالعصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا»، إذ أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.
محمود-الطبلاوي

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القران الكريم، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة، إذ قال محمد السعاتي متحدث النقابة في بيان صحفي، إن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن بعد قليل. يذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، زوج مبكراً في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.
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محمود-الطبلاوي

الأزهر والإفتاء ينعيان «الطبلاوي»: أبدع في تلاوة القرآن

نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، قائلا: «يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عندالله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم بالعصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا»، إذ أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.
محمود-الطبلاوي

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القران الكريم، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع التلاوة، إذ قال محمد السعاتي متحدث النقابة في بيان صحفي، إن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن بعد قليل. يذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد في 14 نوفمبر من عام 1934، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، زوج مبكراً في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.
أمينة شفيق

أمينة شفيق: التاريخ سيحكم على مبارك.. وعارضت السادات عندما قال «أنا مسلم لبلد مسلم»

واحدة من كبار الصحفيين فى مصر، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية، سافرت إلى بورسعيد لتغطية الأحداث عبر مركب صيد، مرت خلال رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، انتقدت الرئيس أنور السادات أثناء توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، لديها قراءة تحليلية للأحداث التى تدور حاليًّا، سواء كانت سياسية أو دينية، أو مجتمعية، ناقشت العديد من القضايا المهمة، لها وجهة نظر مختلفة فى تأميم "القنال" فترة حكم جمال عبد الناصر، وكذلك فى المشهد الصحفى الحالى، إنها الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، التى كان لنا معها هذا الحوار الذى كشفت فيه كواليس العديد من الأحداث المهمة التى غيرت تاريخ مصر، وإلى نص الحوار:
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