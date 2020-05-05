دعا للسيسي ومدح السادات.. مواقف في حياة الشيخ «الطبلاوي»

تحرير:هالة صقر ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

محمود الطبلاوي

حظي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمكانة عظيمة في قلوب وعقول المسلمين، لما تركه من علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة، إذ يعد أحد أعلام القراء المصريين. وولد الطبلاوي في قرية ميت عقبة، بمحافظة الجيزة، في 14 نوفمبر عام 1934، والتحق بالكتاب في عمر الرابعة، وأتم حفظ القرآن في العاشرة، وعمل بعدها مقرئًا يُحي ليالي بعض المناسبات الدينية، وسجل القرآن كاملا، مجودا ومرتلا، كما أن أصوله تعود إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتقدم لاختبارات الإذاعة 9 مرات، ولم ينجح إلا في المرة العاشرة.

اشتهر الشيخ الطبلاوي بقراءة قرآن الجمعة، خاصة التي ينقلها التليفزيون الرسمي ويحضرها رئيس الدولة أو كبار المسؤولين، لذلك كان على علاقة مباشرة بكل من حكموا مصر. كان للطبلاوي رأيا في الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ قال عنه: «كان طيبا ولكن من حوله أضروا به وحاشيته أساءت له». كما قال عن الرئيس