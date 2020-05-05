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اتصالات مصر: جاهزون لخطة الدولة في التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
خالد حجازي
خالد حجازي
نجحت شركة اتصالات مصر في صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، حيث استطاع المستفيدون من المنحة صرف مستحقاتهم بكل سهولة على مدار الأيام الماضية من خلال تطبيق «اتصالات كاش» المتميز، وأكدت الشركة أن نجاحها في هذا المشروع يأتي تأكيدًا على قوة اتصالات مصر في المشاركة في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تستهدف تحقيقة بشكل متكامل، لاسيما وأن اتصالات كانت لها تجربة نجاح سابقة فيما يتعلق بصرف النفقة للسيدات المطلقات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
وقال المهندس خالد حجازي -الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، نسعى دائمًا للتأكيد على أن اتصالات مصر جزء من نسيج هذا الشعب العظيم، ونحاول تقديم الأدوات اللازمة لتسهيل الحياة على المواطنين في أوقات المحن قبل الرخاء، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها شركة «اتصالات مصر» في الظروف الحالية لم تكن
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ملابس للمرأة

200 مليار جنيه انتاج مصر من الملابس الجاهزة سنويًا

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عبر تطبيق زووم لى الانترنت، أن الانتاج المحلي يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه. وأوضح عبد السلام أن معظم المصانع العاملة في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل.
ملابس-جاهزة

200 مليار جنيه انتاج مصر من الملابس الجاهزة سنويًا

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عبر تطبيق زووم لى الانترنت، أن الانتاج المحلي يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه. وأوضح عبد السلام أن معظم المصانع العاملة في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يتوقع وصول نسبة الدين العام إلى 88% بموازنة الدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: “لكن ليس هذا ما كان مُخططا له”، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
البورصة

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.
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مجلس-النواب (2)

نائب يطالب المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في أزمة كورونا

أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن أصحاب العمالة المؤقتة والدخل غير المنتظم يعانون وبشدة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لأنه أدى إلى توقف حال الكثير منهم وهؤلاء يعولون أسر، وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات التي يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الفيروس، من خلال دعم الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الحرف الذين توقف أعمالهم بسبب تلك الأزمة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (2)

«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
اورانج

اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
عمالة مصرية في الكويت

موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارا من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
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