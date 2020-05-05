اتصالات مصر: جاهزون لخطة الدولة في التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

خالد حجازي

نجحت شركة اتصالات مصر في صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، حيث استطاع المستفيدون من المنحة صرف مستحقاتهم بكل سهولة على مدار الأيام الماضية من خلال تطبيق «اتصالات كاش» المتميز، وأكدت الشركة أن نجاحها في هذا المشروع يأتي تأكيدًا على قوة اتصالات مصر في المشاركة في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تستهدف تحقيقة بشكل متكامل، لاسيما وأن اتصالات كانت لها تجربة نجاح سابقة فيما يتعلق بصرف النفقة للسيدات المطلقات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وقال المهندس خالد حجازي -الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، نسعى دائمًا للتأكيد على أن اتصالات مصر جزء من نسيج هذا الشعب العظيم، ونحاول تقديم الأدوات اللازمة لتسهيل الحياة على المواطنين في أوقات المحن قبل الرخاء، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها شركة «اتصالات مصر» في الظروف الحالية لم تكن